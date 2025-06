Hato krijgt grote rol voorgelegd tegen Engeland: "Hij coacht veel"

Jorrel Hato mag zich woensdagavond aanvoerder noemen van Jong Oranje in de halve finale van het EK Onder 21. Bondscoach Michael Reiziger maakte dit dinsdagavond bekend tijdens de persconferentie in aanloop naar het treffen met Jong Engeland.

Reiziger sprak zich positief uit over de Ajacied. "Hij is in deze groep een van de meest ervaren spelers en heeft ook veel ervaring opgedaan bij het Nederlands elftal," legt Reiziger uit. "Daarnaast is hij ook aanvoerder geweest bij Ajax. Hij coacht ook veel", aldus de vele redenen van de hoofdtrainer van Jong Oranje om voor Hato als aanvoerder te kiezen.

Voor Hato is het geen onbekende rol: bij Ajax droeg hij op zeventienjarige leeftijd al eerder de aanvoerdersband. Toch is zijn aanvoerderschap bij Jong Oranje grotendeels toe te schrijven aan de afwezigheid van twee vaste krachten. Devyne Rensch en Kenneth Taylor, normaal gesproken eerste en tweede aanvoerder, zijn geschorst nadat ze in de kwartfinale tegen Jong Portugal een gele kaart opliepen.