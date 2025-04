Hato krijgt hulp van oud-Ajacied: "Dat neem ik dan ook weer mee"

Jorrel Hato maakt ook dit seizoen indruk bij Ajax. De pas 19-jarige verdediger speelt dit seizoen op linksback, een positie waar hij in het begin nog wel moeite mee had.

Toen Francesco Farioli hem aan het begin van het seizoen vertelde dat hij vooral een linksback in hem ziet, moest Hato even slikken. "Ik denk dat ik dit seizoen wel stappen heb gemaakt, vooral op deze positie natuurlijk. Vorig seizoen heb ik veel centraal gespeeld, dit seizoen alleen maar linksback. Als ik kijk naar het begin en nu, dan zie ik wel een verschil", zegt Hato in gesprek met VI.

De knop is inmiddels al een tijdje omgezet: "Ik denk dat ik beide posities goed kan bespelen. Ik zie het niet als iets slechts, om linksback te spelen. Ik denk dat ik heel erg gegroeid ben op deze positie", vervolgt de jonge Ajacied, die uitlegt wat er anders is. "Hier kom ik vaker verdedigend in de één-tegen-één in best wel grote ruimtes, dat was in het begin een verbeterpunt voor me, maar daar ben ik zeker in verbeterd."

"En als linksback maak je sowieso veel meters. Ik denk ook dat ik de echte betrokkenheid in het spel op die positie qua meters en qua meedoen heb verbeterd", aldus Hato. Hij krijgt daarbij niet alleen hulp van de technische staf, maar ook van Winston Bogarde. "Ik kijk beelden met hem, die bespreken we samen en dat neem ik dan ook weer mee."