Hato krijgt kritiek na Oranje-optreden: "Moet je hem aanrekenen"

Hato krijgt een 5,5 voor zijn optreden tegen Spanje (2-2) donderdagavond. "Die viel op, maar niet in positieve zin. Hij is zeker geen slechte speler en deed het verdedigend ook niet onverdienstelijk tegen Lamine Yamal, waar we niet heel veel van hebben gezien, maar voetbal is een sport van momenten", oordeelt Mühren in de Telegraaf.

De negentienjarige linksback ging twee keer behoorlijk in de fout. "Eerst dat balverlies waar de eerste tegengoal uit ontstaat. En vervolgens de rode kaart waardoor de voorsprong nog werd weggegeven. Beide momenten moet je hem aanrekenen", meent de voormalig Oranje-international. "Dat weegt zwaar voor mij.”