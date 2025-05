Hato krijgt transfertip: "Lonkt een stap naar de elite van Europa"

"Vanzelfsprekend goed. Dat lijkt de passende omschrijving voor Jorrel Hato", begint Planting. "Want dat de linksback van Ajax pas krap twee maandjes 19 jaar oud is, valt makkelijk te vergeten. Niet alleen dat Hato als jonkie telkens weer een opvallend hoge ondergrens in zijn niveau haalt, doet hem ouder en meer ervaren lijken dan hij is. Ook het feit dat de jonge Ajacied nagenoeg altijd speelt sinds zijn doorbraak, draagt bij aan de 'vanzelfsprekendheid' van zijn succes op jonge leeftijd."

Farioli rouleerde veel bij Ajax, maar liet Hato toch heel vaak staan als vleugelverdediger. Zelf staat Hato liever centraal achterin. Toch kan deze positiewijziging goed zijn voor zijn carrière, stelt Planting. "Hij ziet zichzelf als centrale verdediger op de lange termijn. Maar als linksback - een aanzienlijk dunner bezette positie in de wereldtop - lonkt op veel kortere termijn al een overstap naar de elite van Europa."

Wil hij toch terug naar het hart van de defensie? Dan zou Planting hem adviseren om in de Johan Cruijff ArenA te blijven. "Wil Hato vlieguren maken als centrale verdediger, dan doet hij er uiteraard verstandig aan om nog minstens een jaar in Amsterdamse dienst te blijven. Hoe sjiek de clubs ook zijn die om zijn handtekening willen meedingen."