Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
'Hato leeft mee met lijdend Ajax': "Hoop dat ze snel terugkomen"

Arthur
bron: Ziggo Sport
Anton Gaaei en Jorrel Hato
Anton Gaaei en Jorrel Hato Foto: © Pro Shots

Jorrel Hato stond donderdag voor het eerst tegenover zijn oude club Ajax en liet zien dat hij zijn voormalige team nog niet vergeten is. Na de voor Ajax kansloze wedstrijd tegen Chelsea liep de jonge verdediger naar het uitvak, een gebaar dat door de meegereisde supporters werd gewaardeerd.

Na afloop wil Hato ook zijn oud-teamgenoten even spreken. "Ik ga mijn oud-teamgenoten zo spreken. Ze zullen niet blij zijn, denk ik." Vanuit Engeland volgt het talent zijn oude club nog steeds nauwlettend. "Ik volg de club nog altijd. De situatie is natuurlijk niet ideaal. Ik hoop dat Ajax zo snel mogelijk terugkomt waar ze horen."

De overstap naar Engeland bracht de nodige uitdagingen met zich mee. "De Premier League is niet niks. Het is de beste competitie natuurlijk. In het begin was ik best wel zoekende naar het tempo en het fysiek. Ik kom daar steeds beter in. Je moet hard trainen en wedstrijdervaring opdoen. Ik krijg wat vaker minuten en ben ook een paar keer gestart vanaf het begin. Nu ook weer. Daardoor krijg je het allemaal mee."

Hato benadrukt dat hij geduldig blijft en wacht op zijn kansen. Ook buiten het veld is er nog veel nieuws voor de jonge Nederlander, al heeft hij de stad nog niet echt ontdekt. "Londen is een leuke stad. Ik zit wel veel thuis, dus ik krijg er niet veel van mee", geeft hij eerlijk toe.

