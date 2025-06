Hato legt vinger op zere plek bij Jong Oranje: "Dat is anders"

"Het was teleurstellend. Het was denk ik geen goede wedstrijd van onze kant", vertelt hij op de website van VI. "We hebben wel veel grote kansen gecreëerd. Daar moet je efficiënter mee zijn, maar ik vond het geen goede wedstrijd. De 1-2 viel ook al heel snel na rust. We kwamen niet goed uit de kleedkamer. Dat is meteen een tegenvaller. Daarna hebben we echt wel grote kansen gehad om het terug te draaien", constateert Hato.

"In de kwalificatie ging het goed en toen speelden we ook beter dan nu. Dit is toernooivoetbal en dat is anders", vervolgt hij realistisch. "Normaal scoren wij best wel makkelijk doelpunten. Nu hebben we veel kansen gehad en gemist. Zij hebben misschien vijf kansen en scoren twee keer", aldus Hato, die FC Utrecht-aanvaller Noah Ohio een paar grote kansen zag missen. "Hij is een spits en wil natuurlijk scoren. Het ligt niet alleen aan hem", benadrukt hij.

"Natuurlijk waren er een paar kansen die erin konden, maar dat hadden anderen ook. Zelf geven we de goals ook makkelijk weg. Je moet het van twee kanten bekijken en dat hebben we als team niet goed gedaan", beseft de talentvolle linkspoot, die deze week met Jong Oranje ook nog tegen Jong Oekraïne speelt. "Je moet winnen en dat hebben we nog niet gedaan. Het is klote dat het zo gaat. Woensdag tegen Oekraïne weet je wat je te doen staat. Het is de laatste kans om nog door te gaan. Daar moeten we voor gaan. Dat je veel kansen creëert is wel goed, maar ze moeten er wel in gaan", besluit Hato kritisch.