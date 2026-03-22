Hato lichtpuntje bij Chelsea: "Is te verwachten van de Ajax-opleiding"

Thomas
bron: Engelse media
Jorrel Hato
Jorrel Hato Foto: © BSR Agency

Jorrel Hato kon ondanks een pijnlijke nederlaag van Chelsea tegen Everton rekenen op opvallend positieve reacties in de Engelse media. De jonge verdediger, die afgelopen zomer de overstap maakte vanuit Ajax, werd gezien als een van de weinige lichtpuntjes bij The Blues op een verder teleurstellende avond.

De negentienjarige linkspoot stond de hele wedstrijd op het veld en kreeg van The Standard een voldoende. "Een van Chelsea's betere spelers op een verder sombere avond. Hij paste zich goed aan centraal achterin, waar hij de komende weken mogelijk meer speeltijd zal krijgen", klinkt het oordeel. Daarmee lijkt Hato zich voorzichtig in de kijker te spelen in het hart van de defensie.

Ook Football London is redelijk te spreken over het optreden van de Oranje-international. "Werd wederom vertrouwd als centrale verdediger. Hij maakte deel uit van een viermansverdediging, die het vooral in de eerste helft erg moeilijk had, hoewel Hato daar wellicht het minst de schuld van was", zo luidt de analyse. Het contrast met enkele ploeggenoten is groot, want doelman Robert Sánchez kreeg bijvoorbeeld een bijzonder lage beoordeling, terwijl ook Malo Gusto en Wesley Fofana er niet goed vanaf kwamen.

Bij The Sun klinkt eveneens een genuanceerd, maar overwegend positief geluid. "Hij voelt zich absoluut comfortabeler in de opbouw dan Fofana, dat siert hem, maar dat is ook te verwachten van een product van de Ajax-opleiding. Hij had moeite met de fysieke kracht van Beto in de aanval", schrijft de krant. The Chelsea Chronicle sluit zich daarbij aan en ziet perspectief voor Hato: "Deed zijn kans op een vaste plek geen kwaad met een solide prestatie, ook al gingen er flink wat goals tegen het net."

Zet in op Ajax tegen Feyenoord!

Ajax speelt zondag de Klassieker tegen Feyenoord. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
