Hato lichtpuntje bij dolend Chelsea: "Hij was de Man of the Match"

Jorrel Hato maakt de laatste wedstrijden een goede indruk bij Chelsea. Zaterdagavond werd de voormalig Ajacied tegen Manchester United verkozen tot beste man van The Blues .

Chelsea gaat momenteel door een slechte fase. De club uit Londen verloor tegen Manchester United (0-1) voor de vierde keer op rij in de competitie en ziet het gat naar de Champions League-plekken groter worden. Hato kan de laatste weken echter wel op meer complimenten rekenen.

De verdediger maakte vorige zomer de overstap van Ajax naar Chelsea en kwam de eerste seizoenshelft onder Enzo Maresca echter weinig aan spelen toe. Onder nieuwe manager Liam Rosenior maakt de Nederland wel meer wedstrijdminuten.