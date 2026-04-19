Hato lichtpuntje bij dolend Chelsea: "Hij was de Man of the Match"

bron: Engelse media
Jorrel Hato
Jorrel Hato Foto: © BSR Agency

Jorrel Hato maakt de laatste wedstrijden een goede indruk bij Chelsea. Zaterdagavond werd de voormalig Ajacied tegen Manchester United verkozen tot beste man van The Blues

Chelsea gaat momenteel door een slechte fase. De club uit Londen verloor tegen Manchester United (0-1) voor de vierde keer op rij in de competitie en ziet het gat naar de Champions League-plekken groter worden. Hato kan de laatste weken echter wel op meer complimenten rekenen.

De verdediger maakte vorige zomer de overstap van Ajax naar Chelsea en kwam de eerste seizoenshelft onder Enzo Maresca echter weinig aan spelen toe. Onder nieuwe manager Liam Rosenior maakt de Nederland wel meer wedstrijdminuten.

Tegen Manchester United werd Hato in de Engelse media genoemd als een van de weinige lichtpuntjes bij Chelsea. 'Hij maakte veel belangrijke tackles en straalde vertrouwen uit in het centrum', schrijft GOAL. 'Hij was de Man of the Match vanavond. Solide verdedigd en razendsnel', oordeelt The Chelsea Chronicle. Ook The Sun, The Evening Standard en Tribuna zagen dat de jonge Nederlander absoluut niet verzoop in de topper. 

Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Jorrel Hato
