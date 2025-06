Hato looft Ajax-target: "Ik ga niet zeggen wat hij moet doen"

Jorrel Hato is vol lof over Robin Roefs, de doelman van Jong Oranje. De keeper van NEC Nijmegen trekt ook de aandacht van Ajax, waardoor de verdediger van de Amsterdammers wordt gevraagd of het fijn is om Roefs achter zich te hebben in de Johan Cruijff ArenA.

Zaterdagavond zorgde Jong Oranje voor een grote verrassing door Jong Portugal uit het toernooi te knikkeren. Ondanks dat Nederland al na twintig minuten met een man minder kwam te staan en kort daarna een strafschop tegen kreeg, wist Ernest Poku het winnende doelpunt te maken. Hato zag goed dat het voor Oranje een zware strijd was.

"Eerste twintig minuten begonnen we best redelijk. We hadden een paar slippertjes waardoor Portugal een beetje gevaarlijk werd", begint hij in gesprek met ESPN. "Het is klote voor Ruben dat hij die rode kaart krijgt, maar eigenlijk werden we niet aan het twijfelen gebracht. We deden de dingen die we moesten doen en verdedigden we heel goed. Denk dat Robin niet veel heeft hoeven doen vanavond."

Roefs trekt de aandacht van Ajax, waar Hato nog steeds speelt. Daarom wordt de verdediger gevraagd of het niet prettig zou zijn om samen met de doelman van Jong Oranje in Amsterdam te spelen. "Ja, tuurlijk. Robin is een heel goede keeper, maar dat is niet aan mij. Wat ik zeg: het is een heel goede keeper. Wat hij doet met zijn toekomst, moet hij helemaal zelf weten. Ik ga niet zeggen wat hij moet doen", aldus Hato.