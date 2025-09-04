Hato meer waard dan Paixão: "Een van de belangrijkste factoren..."

Ondertussen verkocht Feyenoord Igor Paixão voor een bedrag tussen de 30 en 35 miljoen euro aan Olympique Marseille. Het feit dat Hato meer kostte dan Paixão deed nogal wat wenkbrauwen fronsen, maar volgens Niels Vellinga, directeur van databedrijf BEBR Football uit Groningen is het logisch. "Een van de belangrijkste factoren is dat Hato nog maar 19 jaar is en al heel veel minuten heeft gemaakt op hoog niveau", geeft Vellinga aan in gesprek met ESPN.

"Paixão is 25 jaar en presteert heel goed, maar zit al tegen zijn limiet. Ook de kopende club speelt een rol. Aan Chelsea kun je nu eenmaal meer vragen dan aan Olympique Marseille", aldus Vellinga.