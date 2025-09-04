AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax transfergeruchten en nieuws

Hato meer waard dan Paixão: "Een van de belangrijkste factoren..."

Amber
bron: ESPN
Jorrel Hato voor Chelsea
Jorrel Hato voor Chelsea

Ajax verkocht deze zomer Jorrel Hato aan Chelsea. De jonge verdediger leverde de Amsterdammers uiteindelijk ruim 44 miljoen euro op.

Ondertussen verkocht Feyenoord Igor Paixão voor een bedrag tussen de 30 en 35 miljoen euro aan Olympique Marseille. Het feit dat Hato meer kostte dan Paixão deed nogal wat wenkbrauwen fronsen, maar volgens Niels Vellinga, directeur van databedrijf BEBR Football uit Groningen is het logisch. "Een van de belangrijkste factoren is dat Hato nog maar 19 jaar is en al heel veel minuten heeft gemaakt op hoog niveau", geeft Vellinga aan in gesprek met ESPN.

"Paixão is 25 jaar en presteert heel goed, maar zit al tegen zijn limiet. Ook de kopende club speelt een rol. Aan Chelsea kun je nu eenmaal meer vragen dan aan Olympique Marseille", aldus Vellinga.

Kenneth Perez

Perez over Ajacied: "Denk dat hij nog steeds veel potentie heeft"

0
Gerard Nijkamp staat Rijnmond te woord

Sparta behoudt sterspelers door Ajax: "Mooi doorverkooppercentage"

0
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Jorrel Hato
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

0
René van der Gijp

Van der Gijp: "Thuis ging dat niet gebeuren, ook niet tegen Ajax"

0
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
