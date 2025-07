'Hato nadert vertrek': "Ajax heeft die financiële middelen nodig"

Jorrel Hato lijkt Ajax deze transferzomer achter zich te gaan laten. The Athletic wist maandagochtend te melden dat Ajax en Chelsea afstevenen op een akkoord over de transfersom voor de verdediger. De deal gaat naar verwachting sowieso hoger uitvallen dan veertig miljoen euro.

Chelsea bracht eerder al een bod van veertig miljoen euro, maar dat werd afgewezen door Alex Kroes. De technisch directeur zou vasthouden aan een vraagprijs tussen de 55 en 60 miljoen euro, al meldde De Telegraaf eerder dat de Amsterdammers een bedrag van rond de 50 miljoen euro ook acceptabel zouden vinden. Ajax-watcher Thijs Zwagerman verwacht dat het uiteindelijk wel rond gaat komen.

"Chelsea is natuurlijk een club waar Hato persoonlijk gewoon naar toe wil. Alleen Ajax zit heel hoog in de boom", merkt Zwagerman op in de podcast Transferpioniers. "55/60 miljoen vind ik in zo'n geval wel heel erg hoog, ondanks dat ik hem gewoon een heel groot talent vind. Ik denk dat dat uiteindelijk ook wel rond gaat komen, omdat Ajax die financiële middelen ook gewoon nodig heeft om de rest van de selectie te versterken", voorspelt hij.