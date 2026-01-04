Kon Veel Minder De Podcast
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
'Hato niet terug naar Ajax; Amsterdammers moeten doorschakelen'

Rik Engelbertink
bron: BBC
Jorrel Hato
Jorrel Hato Foto: © BSR Agency

Jorrel Hato keert volgens de Engelse BBC deze winter niet terug bij Ajax. De Amsterdammers hoopten de jongeling te huren, maar Chelsea wil de back niet laten vertrekken.

In de zoektocht naar een concurrent voor Owen Wijndal viel de naam van oud-Ajacied Hato. De Amsterdammers hoopten de jongeling tot de zomer te kunnen huren. De BBC weet dat de Premier League-club geen heil ziet in een uitleenbeurt.

Chelsea betaalde ruim 44 miljoen euro voor talentvolle linksback. Vooralsnog is zijn overstap uitgelopen op een teleurstelling: in totaal kwam Hato pas negen maal in actie voor ploeg uit Londen.

Yuri Rose op de bank bij Jong Ajax

Eredivisie-routinier wordt per direct nieuwe trainer van Ajax O19

0
Gaston Avila

'Ajax kan inkomsten op buik schrijven: overbodige speler blijft'

0
