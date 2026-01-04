'Hato niet terug naar Ajax; Amsterdammers moeten doorschakelen'

Jorrel Hato keert volgens de Engelse BBC deze winter niet terug bij Ajax. De Amsterdammers hoopten de jongeling te huren, maar Chelsea wil de back niet laten vertrekken.

In de zoektocht naar een concurrent voor Owen Wijndal viel de naam van oud-Ajacied Hato. De Amsterdammers hoopten de jongeling tot de zomer te kunnen huren. De BBC weet dat de Premier League-club geen heil ziet in een uitleenbeurt.

Chelsea betaalde ruim 44 miljoen euro voor talentvolle linksback. Vooralsnog is zijn overstap uitgelopen op een teleurstelling: in totaal kwam Hato pas negen maal in actie voor ploeg uit Londen.