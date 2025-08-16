Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Hato nog niet in de basis bij Chelsea: "Een wereld van verschil"

Niek
Jorrel Hato voor Chelsea
Jorrel Hato voor Chelsea Foto: © BSR Agency

Chelsea neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen Crystal Palace, maar Jorrel Hato begint waarschijnlijk nog niet in de basis bij de Engelse topclub. Trainer Enzo Maresca kan door een blessure geen beroep doen op Levi Colwill, maar de oefenmeester ziet de voormalig Ajacied nog niet als een optie voor het centrum. 

"Nu Levi is weggevallen, kan alleen Tosin die opbouw goed verzorgen", vertelt hij op de website van VI. "Benoît Badiashile en Wesley Fofana zijn niet fit en daardoor weet de club precies hoe ik denk over onze centrumverdedigers", aldus Maresca, die vervolgens werd gevraagd naar de situatie van Hato. 

"Maar we spelen Premier League en Champions League. Het vereist aanpassingen", constateert hij. "Hato heeft vorig seizoen geen enkele keer centraal gespeeld. Hij is wel een centrale verdediger, maar weet hij wat hij moet doen? En kan hij dat dan doen? Dat is een wereld van verschil", besluit Maresca. 

John Heitinga

Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga gooit roer volledig om

0
John Heitinga

Heitinga eerlijk waar Ajax staat: "We zijn een elftal in opbouw"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
