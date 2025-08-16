Hato nog niet in de basis bij Chelsea: "Een wereld van verschil"

Chelsea neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen Crystal Palace, maar Jorrel Hato begint waarschijnlijk nog niet in de basis bij de Engelse topclub. Trainer Enzo Maresca kan door een blessure geen beroep doen op Levi Colwill, maar de oefenmeester ziet de voormalig Ajacied nog niet als een optie voor het centrum.

"Nu Levi is weggevallen, kan alleen Tosin die opbouw goed verzorgen", vertelt hij op de website van VI. "Benoît Badiashile en Wesley Fofana zijn niet fit en daardoor weet de club precies hoe ik denk over onze centrumverdedigers", aldus Maresca, die vervolgens werd gevraagd naar de situatie van Hato.

"Maar we spelen Premier League en Champions League. Het vereist aanpassingen", constateert hij. "Hato heeft vorig seizoen geen enkele keer centraal gespeeld. Hij is wel een centrale verdediger, maar weet hij wat hij moet doen? En kan hij dat dan doen? Dat is een wereld van verschil", besluit Maresca.