Hato wijst naar twee ploeggenoten Ajax: "Dat vind ik wel mooi"

Ajax wist zondag een moeizame middag in Tilburg toch om te buigen in winst: 1-2 tegen Willem II. Net als zo vaak dit seizoen kwam het verschil vanaf de bank, iets waar Jorrel Hato veel respect voor heeft. De negentienjarige verdediger stak na afloop meerdere spelers de loftrompet, met Wout Weghorst als voornaamste voorbeeld.

"De bereidheid en de energie die de invallers brengen... Ze willen uiteindelijk allemaal belangrijk zijn," zegt Hato tegenover ESPN. ”Zondag waren volgens mij vier wisselspelers betrokken,” verwijst hij naar de goals van Oliver Edvardsen en Weghorst. "Dat is wel mooi, vind ik."

Vooral de terugkeer van Weghorst betekent veel voor het elftal. "Als hij speelt of erin komt, dat is altijd met veel energie. Hij wil áltijd winnen," benadrukt Hato. Al is hij ook vol lof over de rest van de selectie: "Iedereen komt met een bepaalde energie, om het verschil te maken. Dat hebben we allemaal wel."

Ajax stelde met de driepunter in Tilburg een plek in de top-drie van de Eredivisie veilig. Voor Hato en zijn ploeggenoten is dat slechts een tussenstop. "En nu is het verder kijken. Nog vijf wedstrijden te spelen en ik denk dat iedereen er zin in heeft. Iedereen heeft gewoon zin om te voetballen, toch? Het einde is altijd spannend, maar wel leuk."