Hato op weg naar Chelsea? "Hij is op dit moment gewoon Ajacied"

John Heitinga kan weinig kwijt over de transfergeruchten over Jorrel Hato. Ajax en Chelsea zijn momenteel in onderhandeling over een transfer van de negentienjarige verdediger.

Donderdagavond voor de wedstrijd tegen Celtic werd Heitinga gevraagd naar de ontwikkelingen rond Hato. "Hij is op dit moment gewoon Ajacied", benadrukt de oefenmeester voor de camera bij ESPN. "Het zijn dingen die je niet in de hand hebt. Voor mij is het allerbelangrijkste, dat zeg ik elke keer, dat mijn aandacht uitgaat naar alle spelers die onder contract staan. Dat andere is allemaal speculeren."

Hato ontbrak, net als Kenneth Taylor, bij de wedstrijdselectie voor de oefenwedstrijd, maar dat had niks met transferperikelen te maken. Het duo sloot na het EK met Jong Oranje later aan bij Ajax en wars nog niet wedstrijdfit. Zondag tegen Como zijn ze er normaal gesproken wél bij. "Ik heb van de inspanningsfysioloog gehoord dat ze drie kwartier mogen spelen, maar ik kan niks beloven", aldus Heitinga. "We moeten nog een aantal dagen trainen."