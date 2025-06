Hato-opvolger al gespot: "Meerdere clubs op het vinkentouw"

Ajax wil deze zomer graag een nieuwe linksback aan haar selectie toevoegen. Jorrel Hato vertrekt mogelijk, terwijl Owen Wijndal nog altijd niet wordt gezien als de beoogde linksback in de selectie van de Amsterdammers.

"Ajax wil zich deze transferperiode hoe dan ook versterken met een back, waarbij de prioriteit op de linksbackpositie ligt", schrijft ESPN. "Jorrel Hato is natuurlijk onbetwist op die positie, maar het 19-jarige toptalent staat in de belangstelling van meerdere Europese topclubs en werd in het verleden door Heitinga bovendien regelmatig als centrumverdediger gebruikt."

Ajax heeft echter een andere linksback in de selectie. "Owen Wijndal, die met zijn miljoenensalaris aardig op de begroting drukt, krijgt de kans om zich in de voorbereiding aan Heitinga te tonen. Mocht een basisplaats dan niet in het verschiet liggen, dan mag de voormalig AZ-linksback zijn heil elders zoeken."

"Hoewel de clubleiding nog enigszins hoop heeft op een langer verblijf van Hato, houdt het ook zeker rekening met een vertrek", schrijft het medium. "Eerder werd al de 21-jarige Román Vega (Argentinos Juniors) genoemd als een mogelijke opvolger, maar voor de Argentijn zitten meerdere clubs - waaronder River Plate - op het vinkentouw."