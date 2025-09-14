UBK-Podcast
'Gesprek met Ajax gaf doorslag voor Leverkusen over Erik ten Hag'
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Ajax

Hato slecht beoordeeld bij Chelsea: "Moeite zich aan te passen"

Sara
bron: Voetbal International
Jorrel Hato voor Chelsea
Jorrel Hato voor Chelsea Foto: © BSR Agency

Jorrel Hato moet nog wennen bij Chelsea, zo concluderen de Engelse media. De oud-Ajacied mocht zaterdag aan de basis beginnen tegen Brentford, maar had geen gelukkig optreden. 

Voetbal International verzamelde enkele beoordelingen van de Engelse kranten, die met onvoldoendes strooiden. "Hij heeft duidelijk nog even tijd nodig om zich aan te passen aan het Premier League-voetbal", concludeerde de Daily Express, dat Hato een 4 gaf. "Want hij maakte geen goede indruk in een poging Marc Cucurella te vervangen."

The Mirror beoordeelde Hato met een 5. "Hato had moeite om zich aan te passen en dezelfde impact te hebben als Cucurella heeft als hij de linkerkant van het veld bestrijkt." Door The Sun werd de voormalig Ajacied beoordeeld met een 4. "Het lukte hem niet om de bal te verplaatsen, zoals Cucurella dat doorgaans wel doet bij The Blues. Het was niet slecht, maar hij moet nog veel leren om op lange termijn de opvolger van de Spanjaard te worden."

Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

Kasper Dolberg en Wout Weghorst

Weghorst oogt onzekerder: "Voelde de aanwezigheid van Dolberg"

Ajax Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Jorrel Hato
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

Aaron Bouwman in de Johan Cruijff Arena

ESPN noemt Ajax-talenten tussen deze 20 parels in de Eredivisie

Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
