Hato slecht beoordeeld bij Chelsea: "Moeite zich aan te passen"

Voetbal International verzamelde enkele beoordelingen van de Engelse kranten, die met onvoldoendes strooiden. "Hij heeft duidelijk nog even tijd nodig om zich aan te passen aan het Premier League-voetbal", concludeerde de Daily Express, dat Hato een 4 gaf. "Want hij maakte geen goede indruk in een poging Marc Cucurella te vervangen."

The Mirror beoordeelde Hato met een 5. "Hato had moeite om zich aan te passen en dezelfde impact te hebben als Cucurella heeft als hij de linkerkant van het veld bestrijkt." Door The Sun werd de voormalig Ajacied beoordeeld met een 4. "Het lukte hem niet om de bal te verplaatsen, zoals Cucurella dat doorgaans wel doet bij The Blues. Het was niet slecht, maar hij moet nog veel leren om op lange termijn de opvolger van de Spanjaard te worden."