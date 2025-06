Hato tegenover Ajax-teamgenoot: "Ik hoop dat hij zijn best doet"

Jong Oranje speelde de eerste EK-wedstrijd gelijk tegen Finland, terwijl Denemarken Oekraïne versloeg. Hato heeft nog geen contact gehad met Gaaei. "Nee, dat gaat niet vanuit mij komen. Dat is niet nodig", vertelt hij aan VoetbalPrimeur. "Ik hoop voor hem dat hij zijn best doet. Niet te veel, want uiteindelijk willen wij die wedstrijd winnen. Ik zag dat hij al een assist heeft. Dat heeft hij goed gedaan."

Hato is verder enorm te spreken over zijn teamgenoot bij Ajax, die het absoluut niet makkelijk heeft gehad. "Hij heeft een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt. Als je van een andere club naar Ajax komt, waar het best anders is, dan is dat niet makkelijk", stelt hij. "Zijn situatie was allesbehalve makkelijk, maar hij heeft zich dit jaar echt ontwikkeld. Het is best knap als je kijkt naar wat hij heeft meegemaakt tegen Feyenoord en AZ. Als je je er dan zo overheen kunt zetten, dan zegt dat veel over je persoonlijkheid. Alleen maar complimenten voor hem."