'Hato tekent achtjarig contract bij Chelsea; transfersom bekend'

De Italiaanse journalist spreekt snel van een 'done deal'. Chelsea betaalt volgens Schira maar liefst 50 miljoen euro voor Hato, die ook zeer lange verbintenis kan tekenen in Londen.

"Tot 2033", laat Schira weten. "Chelsea was vanaf mei al aan het werk om de transfer te realiseren. Hato is altijd al een prioriteit geweest voor Enzo Maresca." Hato heeft nog een contract tot de zomer van 2028 in de Johan Cruijff ArenA. De negentienjarige oude verdediger wil zelf graag de overstap maken naar de Premier League en ontbrak afgelopen weekend al bij de strijd om de Como Cup.