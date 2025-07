'Hato-transfer onzeker': "Willen niet verder gaan dan 41 miljoen"

Ajax zit in een spagaat met Jorrel Hato. De transfer van de negentienjarige verdediger naar Chelsea lijkt zo goed als rond, maar volgens Ajax-watcher Mike Verweij voldoet de Engelse topclub bij lange na nog niet aan de richtprijs van Ajax.

"De club is rond de transfer van Jorrel Hato ongewild in een lastig parket terecht gekomen", schrijft Verweij op de website van De Telegraaf. "De Amsterdammers verlangden voor de linksbenige verdediger aanvankelijk 55 tot 60 miljoen euro, waarbij het duidelijk werd dat 50 miljoen euro wel zou volstaan. Maar na het eerste bod van 40 miljoen euro willen de Londenaren vooralsnog niet verder gaan dan 41 miljoen euro. Dat is voor Ajax op dit moment onvoldoende."

Toch wil Ajax de mogelijke deal niet zomaar laten klappen. "Maar de technische leiding wikt en weegt en lijkt – al dan niet met bonussen – inmiddels ook genoegen te nemen met een totaal pakket tussen de 43 en 45 miljoen euro. Gezien de niet rooskleurige financiële situatie van de club kan Ajax niet het risico nemen dat Chelsea de deal afblaast, want wie geeft Ajax de garantie dat er later door welke club dan ook nog een keer boven de 40 miljoen euro wordt geboden?", aldus Verweij.

Hato is daarnaast zelf al persoonlijk akkoord met Chelsea en wil de overstap naar de Premier League dolgraag maken. Ajax kan de miljoenen tevens heel goed gebruiken om de selectie verder te versterken.