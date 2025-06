Hato trots ondanks uitschakeling: "We hadden meer verdiend"

Jong Oranje strandde zo in de halve finale van het eindtoernooi. "Ik kan denk ik alleen maar trots zijn op de jongens. De manier waarop we eruit gaan, is natuurlijk klote. We hadden, zeker als je met tien man van een goede ploeg als Portugal wint, meer verdiend. Maar ik moet gewoon trots zijn op die jongens", reageert Hato na afloop in het Algemeen Dagblad.

Zo komt er een einde aan de cyclus die in september 2023 begon met de kwalificatiereeks. "We werkten al die tijd naar de finale toe. Die hebben we helaas net niet gehaald, maar we kunnen wel terugkijken en zeggen dat iedereen keihard heeft gewerkt", stelt de Ajax-verdediger. "Van team tot staf, dus ja, misschien is het raar om te zeggen maar ik ben wel tevreden."