Hato verklaart vertrek bij Ajax: "Ik heb er lang over nagedacht"

"Ik heb er best lang over nagedacht wat ik deze zomer zou doen", zegt Hato in gesprek met De Telegraaf. "Nadat ik tweeënhalf jaar bij Ajax in het eerste had gespeeld, voelde ik dat ik klaar was voor een nieuwe uitdaging, een nieuwe stap, een nieuw avontuur. En de eerste indruk bij Chelsea is heel goed. Tijdens de gesprekken voor mijn transfer voelde ik al dat het een heel warme club is die goed bij me past."

De Londenaren betaalden tientallen miljoenen voor zijn komst, maar dat zorgt bij de mandekker niet voor extra druk. "Dat ik voor dat bedrag ben verkocht, is natuurlijk goed voor Ajax, omdat het de club financieel helpt. Maar ik zie mezelf niet als de ’Man van 44 miljoen’, hoor. Eerlijk gezegd heb ik daar niet zo veel mee. Het zegt me eigenlijk heel weinig", aldus Hato, die vervolgens de vraag krijgt wat hij na zijn transfer het meest gaat missen aan zijn oude club.

"Eigenlijk iedereen met wie ik in mijn zeven jaar bij Ajax heb gewerkt. En Kenneth Taylor, Brian Brobbey en Owen Wijndal in het bijzonder, want daar ben ik de laatste seizoenen veel mee opgetrokken. Dat was mijn groepje."