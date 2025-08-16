Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Hato verklaart vertrek bij Ajax: "Ik heb er lang over nagedacht"

Julian
bron: De Telegraaf
Jorrel Hato voor Chelsea
Jorrel Hato voor Chelsea Foto: © BSR Agency

Jorrel Hato kijkt met veel dankbaarheid terug op zijn periode bij Ajax. De centrale verdediger annex linksback maakte deze zomer de overstap van de Nederlandse naar de Engelse hoofdstad. Chelsea nam hem voor 44 miljoen euro over.

"Ik heb er best lang over nagedacht wat ik deze zomer zou doen", zegt Hato in gesprek met De Telegraaf. "Nadat ik tweeënhalf jaar bij Ajax in het eerste had gespeeld, voelde ik dat ik klaar was voor een nieuwe uitdaging, een nieuwe stap, een nieuw avontuur. En de eerste indruk bij Chelsea is heel goed. Tijdens de gesprekken voor mijn transfer voelde ik al dat het een heel warme club is die goed bij me past."

De Londenaren betaalden tientallen miljoenen voor zijn komst, maar dat zorgt bij de mandekker niet voor extra druk. "Dat ik voor dat bedrag ben verkocht, is natuurlijk goed voor Ajax, omdat het de club financieel helpt. Maar ik zie mezelf niet als de ’Man van 44 miljoen’, hoor. Eerlijk gezegd heb ik daar niet zo veel mee. Het zegt me eigenlijk heel weinig", aldus Hato, die vervolgens de vraag krijgt wat hij na zijn transfer het meest gaat missen aan zijn oude club.

"Eigenlijk iedereen met wie ik in mijn zeven jaar bij Ajax heb gewerkt. En Kenneth Taylor, Brian Brobbey en Owen Wijndal in het bijzonder, want daar ben ik de laatste seizoenen veel mee opgetrokken. Dat was mijn groepje."

Ajax historie & oud-spelers Jorrel Hato
