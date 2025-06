Hato verklaart woede na tegengoal: "Dat hebben we laten liggen"

Jong Oranje kwam er moeizaam uit tegen de Engelsen. "We wilden steeds via mijn kant opbouwen, waardoor ze ons steeds vast zetten en we snel tot een lange bal kwamen. Engeland heeft twee heel grote centrale verdedigers en wij hebben voorin niet zoveel lengte. Dus zij wonnen die eerste bal, dat kan gebeuren, maar dan moeten wij de tweede bal winnen en dat deden we veel te weinig", legt hij na afloop uit aan Voetbal International.

Een halfuur voor tijd kwamen de beloften van Engeland op voorsprong en kon Hato zich niet inhouden. De tegentreffer was het resultaat van wat al de hele wedstrijd niet goed ging. "Ik stapte uit, ik weet niet of ik dat nodig was. Dat moet ik nog terugkijken. Ik was ook te laat met mijn tackle en uiteindelijk scoorden ze", zucht de Ajacied. "Het begint met die tweede bal. Dat hebben we echt laten liggen, eigenlijk de hele wedstrijd."