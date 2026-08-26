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Ajax historie & oud-spelers

Hato verrast op nieuwe positie bij Chelsea: "Paste zich goed aan"

Amber
Jorrel Hato
Jorrel Hato Foto: © BSR Agency

Jorrel Hato heeft maandagavond een degelijke indruk achtergelaten bij Chelsea. De voormalig Ajacied begon tegen Fulham op een voor hem nieuwe positie als linkerwingback en kreeg na afloop van meerdere Engelse media een voldoende beoordeling.

Trainer Xabi Alonso koos ervoor om Hato aan de linkerkant op te stellen in het duel op Craven Cottage. Chelsea had het lastig met Fulham, maar trok uiteindelijk met 2-3 aan het langste eind. Hato bleef 65 minuten binnen de lijnen en werd daarna vervangen door Pep Chavarria.

Voor de Nederlander was het een nieuwe rol. De BBC zag dat Hato zich ondanks die onbekende positie behoorlijk staande hield. "Hij speelde in een onbekende wingback-rol, had vroeg in de wedstrijd een veelbelovende dribbel en paste zich goed aan."

De BBC beoordeelde Hato met een 6. The Independent was nog wat positiever en zag vooral aanvallend goede momenten van de verdediger. "Opvallend goed naar voren met stormachtige runs. Soms wat onzeker in de verdediging, maar nog steeds fatsoenlijk", schrijft het medium, dat Hato een 7 gaf.

Ook Football London kwam uit op een 6. "De Nederlander dreef zo vaak als hij kon met de bal naar voren vanaf linksback. Hij was niet opvallend, maar streed goed."

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