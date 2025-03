Hato wordt bedankt door broer voor handigheidje: "Thuis oefenen"

"Het gaat goed, ik heb het naar mijn zin en de jongens hebben me goed opgevangen. Toen ik hier voor het eerst kwam, gingen ze meteen met me aan de slag", zegt hij, waarna hij zichzelf omschrijft als speler. "Ik ben een middenvelder die ook achterin kan spelen, een goede passing heeft en veel energie heeft", zegt hij via de clubkanalen van Ajax.

In tegenstelling tot zijn oudere broer, die linksbenig is, is Elgyn tweebenig. "Vooral door thuis te oefenen, met mijn broer", zegt Elgyn. "We hadden twee deuren, waar we doorheen gingen spelen met links en rechts. Je mocht hem dan maar één keer aannemen. Als het niet goed ging, klapte hij me op mijn achterhoofd."