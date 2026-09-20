Hattrick Brian Brobbey niet genoeg tegen Manchester City
Brian Brobbey heeft zich zondag weer van zijn beste kant laten zien in Engeland. De voormalig Ajacied maakte een hattrick tegen Manchester City, al was dat niet genoeg voor een resultaat.
De eerste helft ging het alle kanten op. Manchester City kwam al vroeg op voorsprong via Enzo Fernandez, maar Brobbey trok de stand snel weer gelijk. Na een halfuur spelen kwam City opnieuw op voorsprong, maar was het opnieuw de Oranje-international die zorgde dat Sunderland langszij kwam.
Vlak voor rust én na de pauze deed Antoine Semenyo het voor Manchester City. Brobbey was ook nog niet klaar en maakte zijn hattrick af namens Sunderland. Genoeg voor een resultaat was het niet, want ook Erling Haaland zorgde nog voor een doelpunt: 5-3.
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Hattrick Brian Brobbey niet genoeg tegen Manchester City
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