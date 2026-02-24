Koeman weg? "Heb gehoord dat we een donkere bondscoach krijgen"

In de podcast KieftJansenEgmondGijp heeft René van der Gijp een opvallende voorspelling gedeeld over de toekomst van het Nederlands elftal. De analist zegt overtuigd te zijn dat de KNVB na de periode van Ronald Koeman zal kiezen voor een bondscoach met een donkere huidskleur.

De toekomst van Koeman als bondscoach is nog onzeker, mede doordat niet duidelijk is of hij na het WK van komende zomer aanblijft. Volgens Van der Gijp heeft de voetbalbond echter al een duidelijke richting in gedachten. "Ik heb al van twintig kanten gehoord dat wij na Koeman een donkere bondscoach krijgen. De KNVB vindt dat een verplichting. We krijgen waarschijnlijk een Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Michael Reiziger..."

Voor Wim Kieft kwam die uitspraak niet onverwacht. Ook hij had eerder signalen opgevangen dat vooral Michael Reiziger in beeld zou zijn. "Ik heb ook wel eens gehoord dat Reiziger de opvolger van Koeman kan worden." Van der Gijp voegt daaraan toe: "Ze zitten bij de KNVB zo met diversiteit in hun hoofdje."

Aan tafel werd vervolgens gespeculeerd over andere mogelijke kandidaten. "Wie zou dat kunnen zijn?", vroeg Kieft zich hardop af. Namen als Jimmy Floyd Hasselbaink en Henk ten Cate worden genoemd. Over Hasselbaink zijn de mannen kritisch: "Hasselbaink heeft geen indrukwekkende cv." Over Ten Cate zijn ze positief: "Henk ten Cate zou een uitstekende keuze zijn." Ook Frank Rijkaard werd genoemd: "Frank Rijkaard is een superkeuze", aldus Rob Jansen.