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"Heb tegen Ernst gezegd dat Ajax de beste club van Nederland is"

Joram
Tjark Ernst
Tjark Ernst Foto: © Pro Shots

Tjark Ernst kreeg voor zijn overstap naar Feyenoord niet alleen informatie vanuit de club, maar ook van een bekende uit zijn periode bij Hertha BSC. Deyovaisio Zeefuik, de afgelopen drie seizoenen ploeggenoot van de Duitse doelman, vertelde hem positieve verhalen over Rotterdam en Feyenoord.

De Rotterdammers maakten donderdag de komst van Ernst officieel. Voor de 23-jarige keeper was dat aanleiding om bij Zeefuik navraag te doen over zijn nieuwe omgeving. "Hij heeft me gevraagd: hoe is Rotterdam? Hoe is de club Feyenoord? En ik, als Ajacied, heb hem positieve dingen meegegeven", zegt Zeefuik tegen ESPN.

Ondanks zijn verleden bij Ajax is Zeefuik positief over de stap die Ernst maakt. "Ik zei dat Ajax wel de beste club is in Nederland, maar dat Feyenoord ook zeker altijd meedoet voor de titel. Dat ze goede supporters hebben. Het veld in De Kuip is ook goed. Ik denk dat-ie het gaat laten zien in Nederland. Ook in de Champions League. Het is geen nerveuze jongen. Hij zal z'n kwaliteiten laten zien", aldus Zeefuik.

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