Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Heb tegen Ernst gezegd dat Ajax de beste club van Nederland is"

Joram
Tjark Ernst
Tjark Ernst Foto: © Pro Shots

Tjark Ernst kreeg voor zijn overstap naar Feyenoord niet alleen informatie vanuit de club, maar ook van een bekende uit zijn periode bij Hertha BSC. Deyovaisio Zeefuik, de afgelopen drie seizoenen ploeggenoot van de Duitse doelman, vertelde hem positieve verhalen over Rotterdam en Feyenoord.

De Rotterdammers maakten donderdag de komst van Ernst officieel. Voor de 23-jarige keeper was dat aanleiding om bij Zeefuik navraag te doen over zijn nieuwe omgeving. "Hij heeft me gevraagd: hoe is Rotterdam? Hoe is de club Feyenoord? En ik, als Ajacied, heb hem positieve dingen meegegeven", zegt Zeefuik tegen ESPN.

Ondanks zijn verleden bij Ajax is Zeefuik positief over de stap die Ernst maakt. "Ik zei dat Ajax wel de beste club is in Nederland, maar dat Feyenoord ook zeker altijd meedoet voor de titel. Dat ze goede supporters hebben. Het veld in De Kuip is ook goed. Ik denk dat-ie het gaat laten zien in Nederland. Ook in de Champions League. Het is geen nerveuze jongen. Hij zal z'n kwaliteiten laten zien", aldus Zeefuik.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax historie & oud-spelers
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws