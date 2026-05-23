Hedwiges Maduro blikt terug: "Feyenoord kwam daarna met die dvd"
Ajax speelt dit seizoen in de play-offs om Europees voetbal. Aan het begin van de eeuw speelde Hedwiges Maduro ook in de play-offs met Ajax, onder meer tegen Feyenoord.
De nummers twee tot en met de nummers vijf van de Eredivisie streden destijds om één plek in de voorronde van de lucratieve Champions League. Maduro weet nog dat Ajax in 2005/06 slecht presteerde in de competitie. In de play-offs liep het ineens beter: Feyenoord werd met 3-0 verslagen in Amsterdam en met 4-2 in De Kuip.
"Ons seizoen was niet goed, maar door die play-offs hadden we het gevoel dat we het nog konden redden. We hadden daardoor een mentaal voordeel, dat merkte ik ook voor die halve finale aan Feyenoord", blikt Maduro terug in De Telegraaf. De Rotterdammers waren in de competitie hoger geëindigd dan Ajax. "Wij hadden daardoor het gevoel dat zij zoiets hadden van: zal je zien dat Ajax er in de play-offs alsnog met de winst vandoor gaat. En dat gebeurde ook."
Wat voor extra motivatie zorgde, was het feit dat Feyenoord in de Eredivisie twee keer in een seizoen had gewonnen van Ajax. De Rotterdammers brachten daarop een dvd uit, met daarop die twee zeges. "Ja, natuurlijk stak ons dat", lacht Maduro nu. "Die rivaliteit ging in die tijd over en weer. Ik weet nog dat ze bij Ajax in het Koeman-tijdperk met van die stropdassen met nummer 1 erop rondliepen. Feyenoord kwam daarna met die dvd. Het voelde als onze kans om het seizoen nog goed te maken en ze terug te pakken."
