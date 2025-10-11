Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

Weghorst sprak zich kritisch uit over de Nederlandse cultuur, die volgens hem veel te hard is. "Dat komt ook door de negatieve benadering van talkshows in Nederland. Dat is veel negatiever dan bijvoorbeeld in Spanje. Daar zijn ze ook hard, maar vaak op de inhoud. Nederland is kritischer", beaamt Maduro in De Maaskantine. "Het lijkt alsof de uitspraken richting een persoon dramatisch moeten zijn voor de krantjes en de shows. Mensen in Nederland vinden dat leuk. Driessen en Derksen staan altijd in het nieuws, en vaak negatief."

Ook Heitinga zelf gaf aan dat hij de kritiek ver vond gaan. Volgens Maduro is het wel belangrijk dat je je daar als trainer of speler niks van aantrekt. "Je weet dat het zo is. De grootste kracht van een trainer of voetballer moet zijn dat je niet beïnvloedbaar moet zijn. Je moet het van je af laten glijden."