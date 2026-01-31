Hedwiges Maduro fel naar Ajax: "Dan moet je op de blaren zitten"

Nederland is virtueel de zesde plek op de UEFA-coëfficiëntenlijst kwijtgeraakt, en dat kan grote gevolgen hebben voor het Nederlandse voetbal. Dat voorspelt Hedwiges Maduro. Ajax, PSV, Feyenoord, FC Utrecht en Go Ahead Eagles werden deze week allemaal uitgeschakeld in Europa.

Volgens Maduro moet het Nederlandse voetbal zich één belangrijke vraag stellen. "Wil je resultaat hebben, of wil je gezien worden als het land dat mooi voetbal speelt?", vraagt Maduro zich hardop af, een dag na de uitschakeling van PSV en Ajax in de Champions League. "Dat is de discussie die ik hier in Nederland altijd zie opkomen. Zo wordt er in het buitenland ook naar ons gekeken. Er wordt hier mooi voetbal gespeeld, maar prijzen blijven uit."

Volgens Maduro pakken clubs uit andere landen het anders aan in Europa. Hij wijst naar landen als Spanje of Engeland, waar ploegen systematisch ook prijzen winnen. "Dat zijn ploegen die realistisch spelen. Arsenal of Barcelona, zij spelen hun eigen aanvallende spel maar verdedigen ook in een laag blok. Maar je hoort niemand zeggen dat ze verdedigend voetballen, omdat ze er ook weer snel uit zijn met z'n allen. Er zijn meerdere smaken in het voetbal, maar wij willen alleen ons eigen voetbal spelen. Dat is het probleem", schetst hij.

"En dan moet je op de blaren zitten, zoals nu", voegt hij eraan toe bij Sportnieuws, verwijzend naar de huidige Europese uitschakelingen en de gevolgen voor de Nederlandse clubs.