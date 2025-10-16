Hedwiges Maduro geeft Ajax tip voor staf: "Hij is tactisch sterk"

Hedwiges Maduro plaatst vraagtekens bij de recente keuzes van Ajax, met name rond de aanstelling van Fred Grim als assistent-trainer. Bij ESPN vraagt de oud-assistent van de club zich hardop af waarom de club niet eerder voor Grim koos, of waarom er afscheid werd genomen van Dave Vos, die volgens hem al perfect in dat profiel paste.

"Grim is er nu dan bijgekomen en mijn vraag is dan: 'Waarom niet aan het begin van het jaar?' Het antwoord weten we natuurlijk niet, je moet niet hoe die gesprekken zijn gelopen. Waarom toen niet? Want hij heeft erom gevraagd blijkbaar," aldus Maduro over het verzoek van John Heitinga om Grim toe te voegen aan de technische staf.

Ajax maakte onlangs bekend dat Grim is aangesteld om extra ervaring toe te voegen aan de trainersstaf. Toch begrijpt Maduro de keuze niet helemaal, aangezien Vos volgens hem al voldeed aan dat profiel. "Je had zo’n type natuurlijk al. In Dave Vos. Die hebben ze weggedaan. Hij is tactisch sterk en kent de club heel goed. Dat zijn vragen die ik dan heb. Waarom zoek je iemand, terwijl je hem eigenlijk al had?" vervolgt hij.