Geschreven door Idse Geurts 31 mei 2022 om 10:05

Hedwiges Maduro denkt dat Ajax er goed aan doet om Luis Suarez terug te halen naar Amsterdam. Dit laat de oud-Ajacied weten tegenover RTL Nieuws. Het contract van Suarez bij Atletico Madrid loopt deze zomer af, dus de spits is transfervrij op te halen uit de Spaanse hoofdstad. De afgelopen weken wordt Ajax al door meerdere bronnen gelinkt aan Suarez, terwijl ook het Engelse Aston Villa een goede kans lijkt te maken op de diensten van de Uruguayaan.

Volgens Maduro past Suarez perfect in het systeem van Ajax. “Ajax is een team dat graag op de helft van de tegenstander speelt. Suarez zou dan vaak in het zestienmetergebied van de opponent zijn. Dat is zijn natuurlijke habitat. Ik denk dat het voetbal van Ajax hem daarom beter ligt dan het countervoetbal dat hij speelde bij Atletico”, stelt Maduro.

De oud-middenvelder, die bij Ajax kort samenspeelde met Suarez, is daarnaast ook uitermate lovend over de kwaliteiten van de spits. “Een echte killer, die altijd doelpunten wil maken. Doorlopen op de keeper, hopen op een foutje. Dat is Suarez”, laat Maduro weten.

Desalniettemin, is het nog maar de vraag of Suarez haalbaar is voor Ajax. De aanvaller zal in elk geval genoegen moeten nemen met een forse salarisverlaging. Het budget van Atletico Madrid ligt immers stukken hoger dan die van Ajax. Toch blijft Ajax een goede kans maken op een eventuele transfer van Suarez. De Uruguayaan heeft altijd laten blijken nog steeds fan te zijn van de Amsterdammers. Wellicht besluit Suarez dus uit clubliefde zijn laatste jaren als voetballer bij Ajax af te sluiten.