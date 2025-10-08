AD Voetbalpodcast
Heitinga stond op randje ontslag: "Directie heeft 3-3 niet gezien"
Het laatste Ajax Nieuws

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

Arthur
bron: De Maaskantine
Hedwiges Maduro
Hedwiges Maduro Foto: © Orange Pictures

Hedwiges Maduro vindt niet dat John Heitinga als enige verantwoordelijk is voor de huidige situatie bij Ajax. Volgens de voormalige assistent-trainer is de positie van Heitinga nog houdbaar en denkt de club actief mee over manieren om hem te ondersteunen. Dat zegt Maduro in de podcast De Maaskantine.

Maduro verwacht dat Heitinga voorlopig aanblijft als trainer. "De club is bezig met oplossingen om hem te helpen", zegt hij. "Heitinga is niet alleen schuldig aan de situatie waar hij nu in zit. Dan heb ik het over de leiding van Ajax. Je moet ook kijken naar de selectie en welke middelen hij heeft."

Volgens Maduro ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de clubleiding. "Er moet gekeken worden naar de gesprekken die aan de voorkant zijn gevoerd. Er komen nu allemaal dingen uit, bijvoorbeeld dat hij er een assistent bij wilde hebben. Als hij dat al aan de voorkant heeft gezegd en zij hebben dat niet gedaan, dan moet de directie nu ook in de spiegel kijken."

Over de prestaties in de competitie is Maduro gematigd positief. "Ze staan in ieder geval nog bij de bovenste plekken", zegt hij. Wel ziet hij dat het spel beter moet worden. "Je mag een trainer van mij wel snel afschieten", stelt hij, maar voegt daar direct aan toe: "Als de directie in de spiegel kijkt en ziet dat de trainer alle middelen tot zijn beschikking heeft, dan zou het kunnen."

