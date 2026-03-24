Hedwiges Maduro maakt analyse: "Soms moet je juist weglopen"

Hedwiges Maduro benadrukt hoe sterk de visie van Johan Cruijff nog altijd voortleeft in het moderne voetbal. De voormalig speler en assistent‑trainer van Ajax was zaterdagavond bij de première van de documentaire CRUIJFF en vertelde op de rode loper over de blijvende invloed van Cruijff op het spel.

Volgens Maduro betekent Cruijff voor iedereen iets anders: "De een ziet hem als een geweldige voetballer, de ander als een toptrainer, terwijl anderen hem weer zien als analist, bestuurder of iemand die veel indruk maakt met zijn foundation." Wanneer hem gevraagd wordt wat het eerste is dat in hem opkomt bij Cruijff, zegt Maduro: "Dat zijn voetballegacy nog steeds leeft. Er zijn nog steeds trainers die nog altijd in zijn visie geloven. Zijn visie gaat nooit weg. Hij zal er altijd zijn."

Maduro legt uit dat hij zelf veel heeft geleerd van Cruijffs filosofie en uitspraken. "Hij staat natuurlijk voor aanvallend voetbal. Neem het voorbeeld aan het geven van opties voor degene aan de bal. Vaak wil je naar iemand toe gaan, maar soms moet je juist weglopen en diepte maken. Als je dat hoort, is het logisch. En als je het eenmaal meemaakt, klopt het ook nog. Dat is het mooie."

Over zijn persoonlijke band met Cruijff vertelt Maduro dat hij hem vooral kende in een adviserende rol. Tijdens zijn tijd bij Ajax gaf Cruijff bijvoorbeeld advies aan Marco van Basten. "Hij was mijn trainer bij Jong Ajax en later bij het Nederlands elftal. Cruijff was er vaak omheen. Toen ik als speler van Valencia tegen Barcelona speelde, was hij er ook vaak. Dan groetten we elkaar. Meer in die vorm, als adviseur."