Hedwiges Maduro over de Klassieker: "Dat vergeet ik nooit meer"

Hedwiges Maduro kijkt met warme gevoelens terug op De Klassieker. In gesprek met VoetbalPrimeur noemt de voormalig Ajacied zijn winnende treffer in De Kuip in 2005 als een hoogtepunt uit zijn loopbaan.

De toen twintigjarige middenvelder besliste het duel in blessuretijd en bezorgde Ajax een onvergetelijke zege op Feyenoord. Die goal staat nog altijd scherp op zijn netvlies. "Dat vergeet ik nooit meer. De winnende scoren in De Kuip, mooier kan bijna niet", aldus Maduro.

Een Klassieker is niet zomaar een duel, benadrukt hij. "Altijd een speciale wedstrijd. In de jeugd merkte je al dat het een andere wedstrijd was. Wij gingen altijd met Ajax-logo op de bus naar wedstrijden toe en tegen Feyenoord niet. Dat neem je allemaal mee als je het eerste elftal gaat halen."

Tot slot waagt hij zich nog aan een voorspelling. "Ik denk toch dat Ajax nipt gaat winnen. Misschien hoop ik dat wel. Als ik een uitslag mag zeggen, dan 2-1."