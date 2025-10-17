AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

Tom
bron: Voetbalpraat

Hedwiges Maduro heeft er alle vertrouwen in dat hij gaat slagen als trainer. Dat stelt de oud-middenvelder van Ajax in het ESPN-programma Voetbalpraat.

"Ik ben een trainer in ruste", zegt Maduro die in de afgelopen maanden veel advies heeft ingewonnen bij oud-collega's, onder andere Aston Villa trainer Unai Emery. "Emery zei dat het heel belangrijk is dat ik met technisch directeuren om tafel ga zitten. Trainers praten heel vaak met trainers, maar uiteindelijk stelt een technisch directeur je aan. Die moeten weten hoe je training geeft en leiding geeft."

Ondanks zijn niet al te succesvolle periodes als trainer houdt Maduro moed. "Ik weet heel goed dat ik eigenlijk pas net begonnen ben. Ajax en Almere volgden in een tijdsbestek van anderhalf jaar. De periode daarvoor (als jeugdtrainer, red.) was vele malen langer, maar iedereen vergeet dat."

"Ik zie dat als bagage en neem het gewoon mee naar de toekomst. Daarin kijk ik in welke rol dat zal zijn, als assistent of hoofdcoach. Dat ga ik allemaal ontdekken. Het is een reis om uit te vinden wat het beste bij mij past", besluit Maduro. 

Zet in op Ajax tegen AZ!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Alex Kroes kijkt rond in de Arena

Alex Kroes sluit transfer niet uit: "Als er in de winter..."

0
Jordan Henderson

Gemis van Henderson duidelijk voelbaar: "Verschil is gigantisch"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Hedwiges Maduro
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd