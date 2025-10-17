Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

Hedwiges Maduro heeft er alle vertrouwen in dat hij gaat slagen als trainer. Dat stelt de oud-middenvelder van Ajax in het ESPN -programma Voetbalpraat .

"Ik ben een trainer in ruste", zegt Maduro die in de afgelopen maanden veel advies heeft ingewonnen bij oud-collega's, onder andere Aston Villa trainer Unai Emery. "Emery zei dat het heel belangrijk is dat ik met technisch directeuren om tafel ga zitten. Trainers praten heel vaak met trainers, maar uiteindelijk stelt een technisch directeur je aan. Die moeten weten hoe je training geeft en leiding geeft."

Ondanks zijn niet al te succesvolle periodes als trainer houdt Maduro moed. "Ik weet heel goed dat ik eigenlijk pas net begonnen ben. Ajax en Almere volgden in een tijdsbestek van anderhalf jaar. De periode daarvoor (als jeugdtrainer, red.) was vele malen langer, maar iedereen vergeet dat."

"Ik zie dat als bagage en neem het gewoon mee naar de toekomst. Daarin kijk ik in welke rol dat zal zijn, als assistent of hoofdcoach. Dat ga ik allemaal ontdekken. Het is een reis om uit te vinden wat het beste bij mij past", besluit Maduro.