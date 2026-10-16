Hedwiges Maduro weer vrijgezel: "Daar ga ik niets over zeggen"

Oud-voetballer Hedwiges Maduro en zangeres Elize zijn al anderhalf jaar uit elkaar. Dat maakt de 44-jarige zangeres voor het eerst bekend. De twee hadden sinds 2018 een relatie, maar hielden de breuk lange tijd buiten de publiciteit.

Dat de breuk tot nu toe niet bekend was, heeft volgens haar een duidelijke reden. "Ik praat eigenlijk nooit over dit soort dingen, dus waarschijnlijk is het daarom nooit echt bekend geworden dat Hedwiges en ik uit elkaar zijn", legt de zangeres uit. Over de aanleiding wil ze niet uitweiden. "De reden van de breuk? Daar ga ik niets over zeggen.”

Maduro (41) en Elize, die in het dagelijks leven Elise van der Horst heet, waren al jarenlang bevriend voordat ze een relatie kregen. Na zeven jaar kwam daar een einde aan. "Om precies te zijn, is het anderhalf jaar geleden dat wij uit elkaar zijn gegaan”, vertelt Van der Horst aan Privé.

Hoewel de relatie voorbij is, is het contact tussen de twee nog altijd goed. "Het is niet zo dat we nu ruzie met elkaar hebben”, benadrukt Van der Horst. "Helemaal niet zelfs, we zien elkaar nog zeker een keer in de week. Voordat wij in 2018 een relatie kregen, waren we al twaalf jaar vrienden.”

Inmiddels heeft de zangeres opnieuw de liefde gevonden. Ze heeft een relatie met Chris, maar wil daar verder weinig over kwijt. "Het klopt dat wij sinds een tijdje een relatie hebben. Maar dat is echt alles wat ik erover ga zeggen”, vertelt ze over haar nieuwe partner. Op Instagram gaf EliZe haar volgers al wel een persoonlijk inkijkje in de nieuwe relatie. Zo zette ze een tattoo bij Chris, waarna de twee elkaar een dikke kus gaven.

Maduro begon zijn profcarrière bij Ajax en speelde vervolgens voor onder meer Valencia, Sevilla, PAOK, FC Groningen en Omonoia Nicosia. De oud-middenvelder kwam achttien keer uit voor het Nederlands elftal. EliZe verwierf bekendheid door haar deelname aan Kinderen voor Kinderen. Tegenwoordig is ze werkzaam als presentatrice bij RTL.