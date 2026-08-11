Hedwiges Maduro wijst: "Als hij niet speelt, is Ajax vrij beperkt"

Paris Saint-Germain trekt serieus aan Godts, die de stap naar Parijs zelf wel ziet zitten. De clubs zijn momenteel in onderhandeling. "Op de achtergrond spelen veel dingen, denk ik. Het is knap hoe hij daarmee omgaat", stelt Maduro in NOS Langs de Lijn over Godts.

Tegen PEC Zwolle haakte de Belg vanwege fysieke klachten af in de warming-up. "Dan is het aan de trainer wat ze ermee doen. Of hij wel had moeten spelen? Als hij fit is, wel. Je wilt spelen met je beste elftal", vervolgt Maduro.