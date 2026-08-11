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Hedwiges Maduro wijst: "Als hij niet speelt, is Ajax vrij beperkt"

Max
bron: NOS
Hedwiges Maduro
Hedwiges Maduro Foto: © Pro Shots

Hedwiges Maduro is erg te spreken over Mika Godts. De analist vindt het prijzenswaardig dat de vleugelaanvaller ondanks alle transferperikelen gewoon blijft spelen. 

Paris Saint-Germain trekt serieus aan Godts, die de stap naar Parijs zelf wel ziet zitten. De clubs zijn momenteel in onderhandeling. "Op de achtergrond spelen veel dingen, denk ik. Het is knap hoe hij daarmee omgaat", stelt Maduro in NOS Langs de Lijn over Godts. 

Tegen PEC Zwolle haakte de Belg vanwege fysieke klachten af in de warming-up. "Dan is het aan de trainer wat ze ermee doen. Of hij wel had moeten spelen? Als hij fit is, wel. Je wilt spelen met je beste elftal", vervolgt Maduro. 

De voormalig profvoetballer zag dat Ajax Godts, die in de slotfase nog wel inviel, wel erg miste tegen PEC Zwolle. "Als hij niet speelt, is Ajax vrij beperkt in het aanvallen. Je hebt geen dribbelaar die goed in de een-tegen-een kan spelen. Je mist diepgang."

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