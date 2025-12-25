Hedwiges Maduro wil rust bewaren: "Hebben soms meer tijd nodig"

Maduro benadrukt vooral dat nieuwe aankopen, zeker wanneer ze uit het buitenland komen, meer tijd nodig hebben om zich aan te passen. De oud-Ajacied ziet dit ook bij Ajax terug. Zo kocht de club de Spanjaard Raúl Moro (23) voor elf miljoen euro van Real Valladolid, terwijl Feyenoord tien miljoen euro betaalde aan FC Porto voor de Portugees Gonçalo Borges (24).

Vooralsnog kunnen beide spelers Maduro niet volledig overtuigen: "Buitenlanders hebben soms meer tijd nodig, bij Spanjaarden zie je het bijvoorbeeld vaker in Nederland. Het is ook niet niks om als jonge speler naar het buitenland te gaan."

Maduro weet waar hij het over heeft, omdat hij zelf op 23-jarige leeftijd van Ajax naar Valencia vertrok en daar ook de tijd kreeg om zich aan te passen. Over Moro is hij positief gestemd, mede door diens optreden op het EK onder 21 afgelopen zomer: "Hij was gewoon basisspeler bij Jong Spanje, als rechtsbuiten. Hij gaf assists en viel echt op. Dus dat kan zomaar ineens omdraaien volgend jaar."