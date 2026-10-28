Hedwiges Maduro ziet luxe bij Ajax: "Dat kan eigenlijk niet"
Míchel Sánchez heeft veel keuze in het centrum van de defensie. Ook Hedwiges Maduro vindt het lastig om een ideaal duo aan te wijzen.
Tegen Sparta Rotterdam begonnen Thilo Kehrer en Dies Janse in het centrum, maar Míchel heeft ook de beschikking over Daley Blind, Youri Baas en Aaron Bouwman. "Het beste centrale duo aanwijzen kan eigenlijk niet", vertelt Maduro in het Algemeen Dagblad.
De analist verwacht dat Míchel het per wedstrijd gaat bekijken. "Het zou me niet verbazen als we ook geen vast duo gaan zien. Elke verdediger heeft zijn specifieke kwaliteiten en er steken niet twee allrounders bovenuit. Daardoor kan Míchel per wedstrijd bepalen wie hij nodig denkt te hebben", legt hij uit.
Maduro is ook benieuwd naar Blind, die tegen Sparta Rotterdam zijn rentree maakte. "Natuurlijk heeft hij minpuntjes, maar met zijn ervaring, passing en coaching maakt hij zijn omgeving beter. Spelers die snel en sterk zijn, denken: laat maar komen. Om vervolgens toch geklopt te worden. Wie niet snel is, moet slim zijn. Dat is Blind. Hij kan een elftal 20 procent beter maken."
Hedwiges Maduro ziet luxe bij Ajax: "Dat kan eigenlijk niet"
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