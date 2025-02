Heeft Ajax baat bij scheidsrechtersrelaties? Dit zegt de KNVB

De discussie over neutraliteit bij scheidsrechters laaide opnieuw op nadat Erwin Blank geen VAR mocht zijn bij PSV - Feyenoord. De KNVB ontkende dat dit te maken had met zijn relatie met een medewerker van PSV, maar het riep wel vragen op over de grenzen van objectiviteit in het betaalde voetbal. Wat betekent dit voor wedstrijden van Ajax en de invloed van scheidsrechters op de titelrace?

Volgens de KNVB-richtlijnen mogen scheidsrechters geen wedstrijden fluiten van de club uit hun woonplaats of van clubs waarmee ze een directe band hebben. Dit betekent dat bijvoorbeeld Joey Kooij geen wedstrijden van Feyenoord leidt zolang Calvin Stengs daar speelt, en Shona Shukrula geen wedstrijden van Telstar fluit vanwege haar relatie met een speler van die club. Toch blijft de vraag of subtiele banden tussen scheidsrechters en clubs invloed kunnen hebben.

Oud-scheidsrechter Ben Haverkort, die in de jeugd bij Ajax speelde, benadrukt dat integriteit vooropstaat. "Je eer en je integriteit staan op het spel. Die gooi je echt niet zomaar te grabbel." Toch weigerde hij later om wedstrijden van Ajax te fluiten om speculaties te voorkomen. Björn Kuipers deed hetzelfde bij FC Twente, aangezien hij daar veel klanten had in zijn supermarkten.

De KNVB stelt dat het aan scheidsrechters zelf is om te bepalen of hun neutraliteit in het geding is. Maar met Ajax als een club die altijd onder een vergrootglas ligt in Nederland, blijft de vraag of deze regels voldoende zijn om discussies over bevooroordeelde beslissingen te voorkomen.