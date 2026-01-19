Kick-off
Verweij spreekt Ajax-nieuws tegen: "Wel degelijk nog een optie"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Heeft Ajax geluk? "Het lijkt dat Villarreal spelers gaat sparen"

Gijs Kila
bron: AjaxShowtime
Marcelino
Marcelino Foto: © BSR Agency

Ajax speelt dinsdag in Spanje een alles-of-nietsduel met Villarreal in de Champions League, maar bij de thuisploeg lijkt de focus vooral op de competitie te liggen. De ploeg van Marcelino draait uitstekend in LaLiga, terwijl het Europese avontuur al is mislukt. Edwin Winkels, correspondent in Spanje voor het Algemeen Dagblad en de NOS, schetst het verschil in gesprek met AjaxShowtime.

Volgens Winkels staat er voor Villarreal in de Champions League niets meer op het spel. "Dan kun je wel uitstippelen wat Marcelino doet. Ze hebben nog wel tijd om te rusten, maar ik denk dat het deze week alleen maar over Real Madrid gaat." Zaterdag wacht immers de topper tegen de Madrilenen, die vorige week uit de beker vlogen. "Real Madrid werd vorige week uitgeschakeld in de beker, dus als er een moment is om ze te verslaan, dan is het nu."

Dat betekent niet dat Ajax automatisch een makkelijke avond tegemoet gaat. "Het lijkt, maar ik ben de trainer niet, dat hij spelers gaat sparen tegen Ajax", zegt Winkels. "Spelers die normaal reserve zijn, zullen zich ook wel even willen bewijzen. Ze hebben een brede selectie. Geen sterren, maar wel spelers die écht kunnen voetballen."

Zet in op Ajax tegen Villarreal!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Villarreal. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Jordi Cruijff bij Ajax

Cruijff kan aan de bak: "Dat is een thema dat Ajax moet oppakken"

0
Maximilian Ibrahimovic

Jong Ajax speelt gelijk bij het debuut van Maximilian Ibrahimovic

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Champions League
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
za
21/02
Ajax
21:00
NEC Nijmegen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 19 36 52
2 Feyenoord 19 20 36
3 Ajax 19 11 34
4 NEC Nijmegen 18 15 32
5 FC Groningen 19 5 31
6 FC Twente 19 7 29
7 Sparta Rotterdam 19 -10 29
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd