Heeft Ajax geluk? "Het lijkt dat Villarreal spelers gaat sparen"

Ajax speelt dinsdag in Spanje een alles-of-nietsduel met Villarreal in de Champions League, maar bij de thuisploeg lijkt de focus vooral op de competitie te liggen. De ploeg van Marcelino draait uitstekend in LaLiga, terwijl het Europese avontuur al is mislukt. Edwin Winkels, correspondent in Spanje voor het Algemeen Dagblad en de NOS, schetst het verschil in gesprek met AjaxShowtime .

Volgens Winkels staat er voor Villarreal in de Champions League niets meer op het spel. "Dan kun je wel uitstippelen wat Marcelino doet. Ze hebben nog wel tijd om te rusten, maar ik denk dat het deze week alleen maar over Real Madrid gaat." Zaterdag wacht immers de topper tegen de Madrilenen, die vorige week uit de beker vlogen. "Real Madrid werd vorige week uitgeschakeld in de beker, dus als er een moment is om ze te verslaan, dan is het nu."

Dat betekent niet dat Ajax automatisch een makkelijke avond tegemoet gaat. "Het lijkt, maar ik ben de trainer niet, dat hij spelers gaat sparen tegen Ajax", zegt Winkels. "Spelers die normaal reserve zijn, zullen zich ook wel even willen bewijzen. Ze hebben een brede selectie. Geen sterren, maar wel spelers die écht kunnen voetballen."