Heeft Ajax vervanger Taylor al binnen? "Hij is er klaar voor"

De pas zeventienjarige Steur kreeg voor de winterstop al zijn kans toen Taylor ontbrak wegens een blessure in het duel met Feyenoord. Dat optreden maakte indruk op Kruys. "Ik denk dat hij er klaar voor is om Taylor op te volgen", zegt hij in Voetbalpraat op ESPN. "Ondanks dat hij nog heel jong is en fysiek is het nog een 'piepie'. Aan de bal is hij zó goed."

Volgens Kruys ligt er een mooie rol in het verschiet voor Steur, al ziet hij ook ruimte voor versterking naast het talent. "Ik denk dat Steur voldoende minuten gaat maken, maar ik zou daarnaast kijken naar een type als Stije Resink", aldus de oud-trainer. "Hij doet het natuurlijk erg goed bij Groningen en is daar de grote man. Resink kan ook op zes spelen. Ik zou Steur opstellen en Resink ernaast zetten, want er is dit seizoen nog van alles mogelijk voor Ajax."