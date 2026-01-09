Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Ajax transfergeruchten en nieuws

Heeft Ajax vervanger Taylor al binnen? "Hij is er klaar voor"

Amber
bron: Voetbalpraat
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor Foto: © BSR Agency

Gert Kruys ziet in Sean Steur de ideale interne opvolger van Kenneth Taylor bij Ajax. Nu de middenvelder op het punt staat een transfer naar SS Lazio te maken, hoeft de club volgens de analist niet per se de markt op.

De pas zeventienjarige Steur kreeg voor de winterstop al zijn kans toen Taylor ontbrak wegens een blessure in het duel met Feyenoord. Dat optreden maakte indruk op Kruys. "Ik denk dat hij er klaar voor is om Taylor op te volgen", zegt hij in Voetbalpraat op ESPN. "Ondanks dat hij nog heel jong is en fysiek is het nog een 'piepie'. Aan de bal is hij zó goed."

Volgens Kruys ligt er een mooie rol in het verschiet voor Steur, al ziet hij ook ruimte voor versterking naast het talent. "Ik denk dat Steur voldoende minuten gaat maken, maar ik zou daarnaast kijken naar een type als Stije Resink", aldus de oud-trainer. "Hij doet het natuurlijk erg goed bij Groningen en is daar de grote man. Resink kan ook op zes spelen. Ik zou Steur opstellen en Resink ernaast zetten, want er is dit seizoen nog van alles mogelijk voor Ajax."

Ajax transfergeruchten en nieuws Kenneth Taylor Sean Steur
