Ajax komt goed weg: "Als je daar wat gelukkiger mee bent"

Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Noah
Gerald Sibon
Gerald Sibon Foto: © Pro Shots

Gerald Sibon vindt dat Heerenveen een puike prestatie op de mat heeft gelegd door met een punt de Johan Cruijff ArenA te verlaten. Dat stelt hij in de podcast Omroep Abe.

"Ik vond dat Heerenveen een prima pot op de mat heeft gelegd", begint Sibon. "Ik vond dat ze het heel goed gedaan hebben. Vroeg de druk erop, veel energie. En ja, dan is een Ajax wat kwalitatief niet overloopt, die krijgen het dan gewoon lastig."

"Als je veel druk vooruit zet en Ajax gaat, als ze niet meer weten een lange bal hanteren, dan wordt het veld natuurlijk wat groter", verklaart Sibon.

Had er dan voor Heerenveen meer ingezeten? De oud-spits begrijpt het sentiment. Ja, dat snap ik wel, want in de eindfase heeft Ajax toch iets van:  'ja, we moeten drie punten halen', dus we willen naar voren. En wat Heerenveen heel goed deed, is verdedigen. En dan kwam je elke keer weer in de omschakeling."

"En dan krijg je nog een paar kansen. Maar als er maar één op doel gaat, dan heb ik het over die schoten van Rivera, die van buiten naar binnen komt en voor langs schiet. Ja, als je daar wat gelukkiger mee bent", aldus Sibon.

