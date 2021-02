Geschreven door Jessica Westdijk 12 feb 2021 om 13:02

Donderdag werd duidelijk dat Lasse Schöne voor de rest van het seizoen bij sc Heerenveen zou tekenen en vrijdag werd hij door de Friese club gepresenteerd. De Deense middenvelder tekent er een contract voor de rest van het seizoen.

Het wordt voor Schöne zijn tweede periode bij sc Heerenveen. Tussen 2002 en 2006 speelde hij er in de jeugdopleiding, het was zijn eerste club in Nederland. De Friese club is duidelijk blij dat hij terug is en presenteert hem met een mooie video in het Friese winterlandschap: