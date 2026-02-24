Heerkens baalt: "Vind het jammer dat de keuze niet op mij valt"

Joeri Heerkens had gehoopt zijn kans te krijgen bij het eerste van Ajax na de zware knieblessure van Vítezslav Jaroš. Maar het was Maarten Paes die onder de lat stond tegen NEC (1-1). De negentienjarige doelman moest zich dus opnieuw richten op Jong Ajax, waar hij maandag tegen FC Emmen (0-0) zijn doel schoon hield.

De teleurstelling over het uitblijven van minuten in het eerste elftal steekt Heerkens niet onder stoelen of banken. "Natuurlijk baal je ervan dat de keuze niet op jou valt, maar voor mij is het zaak om te doen wat ik de afgelopen maanden al aan het doen ben bij Jong Ajax. Dan komt die kans vanzelf wel", zegt hij tegen ESPN. "Ik heb zoveel teleurstellingen in mijn carrière gehad dat ik ermee om kan gaan. Ik blijf hard werken en laat het zien bij Jong. Dan komt die kans vanzelf wel."

Bij Jong Ajax merkt de keeper verandering sinds de komst van trainer Óscar García, die onlangs Willem Weijs opvolgde. "De focus ligt ook op aanvallen, maar op de trainingen ligt de focus ook veel op verdedigen. Je ziet dat dat veel beter gaat sinds de komst van de nieuwe trainer. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. We hopen dit wel vast te houden, want het is makkelijk na twee wedstrijden de nul te hebben gehouden. We moeten doorgaan en er consistent in blijven", aldus Heerkens.