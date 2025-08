Heerkens fan vanaf jonge leeftijd: "Er is maar één club voor hem"

Ajax nam Joeri Heerkens deze zomer over van Sparta Praag. Een droom die uitkwam voor de Nederlander, die vrijwel zijn gehele leven in Tsjechië woonde. Zijn ouders runden een camping in het Midden-Europese land.

Op die camping liep de jongeling rond in Ajax-shirts. "Voor Joeri is er op de hele wereld maar één club", opent Heerkens senior in De Telegraaf. "Van jongs af aan loopt hij al in Ajax-shirts en hij sliep onder een Ajax-dekbed."

Momenteel is het hoogseizoen, maar zijn ouders willen vaak komen kijken naar hun zoon. "Daar gaan we echt een manier voor vinden. In juli en augustus gaat het niet, maar daarna zullen we echt vaak wedstrijden van Ajax bezoeken", stelt Heerkens senior.

"Op het gewonnen EK O19 hebben Natasja en ik elkaar afgewisseld.' Zijn vrouw vond het maar wat spannend haar zoon daar te zien. "Als moeder van een keeper naar je zoon kijken, is eigenlijk niet te doen."