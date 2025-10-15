Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Heerkens: "Had slaapproblemen omdat ik geïsoleerd was opgegroeid"

Arthur
bron: Ajax.nl
Joeri Heerkens
Joeri Heerkens Foto: © Pro Shots

Joeri Heerkens groeide op in de serene natuur van Tsjechië, in een klein dorpje waar de tijd leek stil te staan. Sinds 2025 verdedigt hij het doel van Ajax, en in een openhartig interview met Ajax.nl vertelde hij recent over zijn achtergrond en de weg die hij heeft afgelegd naar Amsterdam, een weg vol uitdagingen.

Zijn voetbalcarrière begon bij de lokale club TJ Slovan Broumov, waar hij als kind droomde van een toekomst in het profvoetbal. Op twaalfjarige leeftijd besloot hij die droom na te jagen door zich aan te sluiten bij FC Hradec Králové, een club op tachtig kilometer afstand van zijn geboorteplaats. Dit betekende ook dat hij zijn ouderlijk huis moest verlaten.

"Ik moest naar een kostschool" vertelt Heerkens. "Het was zwaar. Iedereen daar was zeventien of achttien en kwam uit Tsjechië. Ik had ook slaapproblemen omdat ik geïsoleerd was opgegroeid met mijn familie in dat kleine dorpje. Ik had nog nooit ergens anders geslapen. Dus op de kostschool was ik volledig uit mijn comfortzone. Ik lag nachten wakker en op maandag, als mijn vader me afzette, klampte ik me huilend aan hem vast. Ik wilde echt niet weg."

De eerste periode in Hradec Králové was bijzonder moeilijk. De lange, eenzame dagen eisten hun tol. "We gingen allemaal naar de school van de club, trainden daarna en gingen 's middags terug naar het internaat. En toen was ik weer alleen. Alle jongens van mijn leeftijd gingen naar huis; bijna niemand verlaat op die leeftijd het huis. Behalve één andere jongen, maar die hield het maar een paar weken vol voordat hij naar zijn oma in de buurt ging."

Ook op sportief vlak kende Heerkens een lastige start. "Ook op het veld ging het niet goed," vervolgt hij. "Ik was klein, speelde voor het eerst op een groot doel, en alles ging erin. Buiten het veld was ik alleen en sliep ik slecht; alles was verschrikkelijk."

Gerelateerd:
Hans Kraay junior bij de uitreiking van de Eredivisie Awards

Hans Kraay jr. oppert alternatief voor Fred Grim: "Waarom niet?"

0
John Heitinga kijkt bedenkelijk

Commentator sneert naar Heitinga: "Als hij hem dan ook opstelt"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Joeri Heerkens
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd