Heerkens: "Had slaapproblemen omdat ik geïsoleerd was opgegroeid"

Joeri Heerkens groeide op in de serene natuur van Tsjechië, in een klein dorpje waar de tijd leek stil te staan. Sinds 2025 verdedigt hij het doel van Ajax, en in een openhartig interview met Ajax.nl vertelde hij recent over zijn achtergrond en de weg die hij heeft afgelegd naar Amsterdam, een weg vol uitdagingen.

Zijn voetbalcarrière begon bij de lokale club TJ Slovan Broumov, waar hij als kind droomde van een toekomst in het profvoetbal. Op twaalfjarige leeftijd besloot hij die droom na te jagen door zich aan te sluiten bij FC Hradec Králové, een club op tachtig kilometer afstand van zijn geboorteplaats. Dit betekende ook dat hij zijn ouderlijk huis moest verlaten.

"Ik moest naar een kostschool" vertelt Heerkens. "Het was zwaar. Iedereen daar was zeventien of achttien en kwam uit Tsjechië. Ik had ook slaapproblemen omdat ik geïsoleerd was opgegroeid met mijn familie in dat kleine dorpje. Ik had nog nooit ergens anders geslapen. Dus op de kostschool was ik volledig uit mijn comfortzone. Ik lag nachten wakker en op maandag, als mijn vader me afzette, klampte ik me huilend aan hem vast. Ik wilde echt niet weg."

De eerste periode in Hradec Králové was bijzonder moeilijk. De lange, eenzame dagen eisten hun tol. "We gingen allemaal naar de school van de club, trainden daarna en gingen 's middags terug naar het internaat. En toen was ik weer alleen. Alle jongens van mijn leeftijd gingen naar huis; bijna niemand verlaat op die leeftijd het huis. Behalve één andere jongen, maar die hield het maar een paar weken vol voordat hij naar zijn oma in de buurt ging."

Ook op sportief vlak kende Heerkens een lastige start. "Ook op het veld ging het niet goed," vervolgt hij. "Ik was klein, speelde voor het eerst op een groot doel, en alles ging erin. Buiten het veld was ik alleen en sliep ik slecht; alles was verschrikkelijk."