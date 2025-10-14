Heerkens moest wennen na overstap: "Ik kon de drukte niet aan"

Joeri Heerkens groeide op te midden van de rust en natuur van Tsjechië, in een klein dorpje waar de tijd stil leek te staan. Sinds 2025 verdedigt hij het doel van Ajax en onlangs sprak hij op Ajax.nl openhartig over zijn achtergrond en het pad dat hem naar Amsterdam bracht.

Heerkens is geen type om stil te zitten. Niet toen hij als kind rondliep in de heuvels van Tsjechië, en ook nu niet bij Ajax. Sinds zijn overstap naar de club woont hij voor het eerst in Nederland, in Almere. "Ik kom uit een klein Tsjechisch dorpje genaamd Bozanov met 350 inwoners, één weg erdoorheen en elk uur één auto die voorbijrijdt. Veel groen, bergen en rust", vertelt hij. "Toen ik net in Nederland aankwam, verbleef ik een maand in het Hilton in de stad. Ik kon de drukte niet aan, dus koos ik ervoor om in een rustige buitenwijk van Almere te wonen, vlak bij een bos, omringd door rust en ruimte. Zo ben ik opgegroeid, en dat is wat ik zocht en gevonden heb. Een stukje Tsjechië."

Zijn jeugd speelde zich grotendeels af in het natuurgebied Broumovské Stěny, waar zijn ouders een camping begonnen. "Mijn ouders hadden een droom en gaven er alles voor op. Hun doel was een camping beginnen, en die hebben ze in Tsjechië gevonden", zegt Heerkens met een glimlach. "Het was een compleet ingestort huis, en mijn ouders betaalden er een paar duizend euro voor, inclusief de grond. Eerst sliepen ze in slaapzakken binnen, stookten een vuurtje en bouwden alles langzaam op. Ze reisden heen en weer tussen Nederland en Tsjechië tot het huis klaar was om in te wonen."